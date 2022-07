Ultimo, domenica 17 luglio il concerto al Circo Massimo: strade chiuse e percorsi bus

Dopo il concerto dei Maneskin, tra non poche polemiche e discussioni degli esperti che hanno puntato il dito contro gli eventi e l’impennata dei contagi, a Roma domenica sarà la volta di Ultimo, il giovane cantautore romano che si esibirà al Circo Massimo. Il conto alla rovescia si può attivare, l’attesa è quasi finita, ma non mancheranno i ‘disagi’ per i cittadini, tra strade chiuse e autobus che dovranno deviare il loro percorso di sempre.

Strade chiuse per il concerto di Ultimo già dal 14 luglio

Come fa sapere Roma Mobilità, già dalla notte di giovedì 14 luglio verrà chiusa al traffico via dei Cerchi, prima limitata nell’area del Circo Massimo. Ma ecco, nel dettaglio, come cambierà la viabilità:

Dalle 20 di sabato chiuse anche vie del Circo Massimo e via della Greca.

Dalle 16 di domenica chiuse al traffico via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello.

Quali sono gli autobus che dovranno deviare il percorso

Il piano viabilità per l’evento, fino a cessate esigenze di lunedì, comporta la deviazione delle linee 3NAV, 8 BUS, 30, 44, 51, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715 , 716, 781, C3, L07, L70, n716, nMC, nME.

La scaletta del concerto

Ancora nessuna certezza, ma ecco la possibile scaletta del concerto di Ultimo, che accenderà le luci sul Circo Massimo domenica 17 luglio: