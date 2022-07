Incendio bancarella libri usati a Piazzale Flaminio: denunciato piromane

È stato denunciato il piromane che solo pochi giorni fa aveva appiccato un incendio a piazzale Flaminio. Nel rogo è andata distrutta la storica bancarella di libri usati ‘en plain air’, proprio a pochi passi dalla fermata della metropolitana.

Leggi anche: Roma, fiamme all’alba: incendiata la bancarella di libri a piazzale Flaminio

Denunciato il piromane

L’uomo — G.D.U. di 50 anni e senza fissa dimora— è stato incastrato dalle telecamere presenti nella zona e dai testimoni e successivamente denunciato poi dai Carabinieri della compagnia Trionfale. Ma facciamo un piccolo passo indietro.

I fatti

I fatti sono avvenuti alle prime luci dell’alba dello scorso 9 luglio. Siamo a piazzale Flaminio, qui un incendio ha distrutto l’intera struttura e il fuoco ha letteralmente divorato tutti i libri presenti. Con essi, sono andati in fumo anche il lavoro del commerciante così come i sogni di chi leggeva quei libri e considerava quella bancarella come un riferimento, un porto sicuro.

Le indagini

Ma oggi, come detto, il gioco del piromane è terminato con una bella denuncia. Sono attualmente in corso le indagini per capire se l’uomo, un 50enne senza fissa dimora e di origini catanesi, possa essere responsabili di altri simili episodi.