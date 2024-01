Incendio in via del Corso a Roma: paura per un compattatore Ama a fuoco

L’incendio di un compattatore Ama ha creato non poca paura nella serata di ieri nella centralissima via del Corso a Roma. In un periodo di festività sono ancora tante le persone, tra romani e turisti, che affollano le strade della Capitale e anche ieri quando è divampato l’incendio doveva essere ancora pieno il centro.

L’allarme e la corsa dei Vigili del fuoco

L’allarme alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma è scattato alle 22:30 di ieri sera. Subito sono stati attivati i soccorsi e sul posto sono arrivate due squadre VVF con l’ausilio di un’autobotte. Come sempre la tempestività di intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse e scongiurato conseguenze più serie. In breve gli operatori preposti alle attività di spegnimento sono riusciti ad avere ragione del fuoco che aveva avvolto il compattatore Ama contenente materiale cartaceo.

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato

Grazie alla celerità dei soccorritori non si sono registrati feriti. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato per collaborare alle attività di messa in sicurezza dell’area e svolgere le indagini del caso utili a stabilire quale sia stata l’origine del fuoco.