Roma, incendio appartamento in via Ponti: evacuati 7 appartamenti

L’allarme per un incendio appartamento nel quartiere Alessandrino, stamattina è scattato alle 10 e 30 nella sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Roma. Al civico numero 42 di via Vitaliano Ponti, è divampato un rogo in un condominio. Grande la paura tra i residenti che hanno visto le fiamme sprigionarsi da un appartamento posto al piano terra dello stabile. Tanto il timore anche per le sorti del 24enne italiano residente in quell’appartamento che, per fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza ed è uscito da solo dal condominio.

Evacuato lo stabile a scopo precauzionale

Ad accorrere sul posto per spegnere il rogo che ha interessato solo la camera da letto sono stati i vigili del fuoco. Le attività di spegnimento sono stati tanto celeri da evitare che le fiamme si propagassero anche ad altri appartamenti dello stabile. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina. Solo a scopo precauzionale sono stati evacuati gli altri sette appartamenti della palazzina.

Le indagini per risalire alle cause dell’incendio

Dopo le operazioni di spegnimenti e di messa in sicurezza i soccorritori che hanno individuato l’origine dell’incendio nella camera da letto del 24enne hanno anche avviato ulteriori indagini per capire quale sia stata la causa del rogo.