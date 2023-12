Incendio Mezzocammino, esplodono bombole del gas. La rabbia dei residenti: ‘Un disastro annunciato’

La preoccupazione per l’incendio divampato stamattina, 31 dicembre, in un’autorimessa di Mezzocammino, in largo Jacovitti a Roma, cresce. Il fuoco ha provocato alcune esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole del gas abbandonate nei locali dai quali si è sviluppato il rogo.

Crolla parte del solaio dell’autorimessa

Intanto il fuoco ha fatto crollare anche una parte del solaio dell’autorimessa, mentre 120 persone, ben 40 nuclei familiari, sono stati evacuati a titolo precauzionale. E mentre le attività dei soccorritori proseguono per mettere in sicurezza l’area, i primi accertamenti hanno portato a constatare che nel magazzino dal quale sono divampate le fiamme sarebbero stati accumulati materiali di ogni genere. Non solo le auto, quindi, ma pezzi di mobilio, oggetti di plastica e anche rifiuti. Insomma tutti oggetti che, sembrerebbe, abbiano alimentato il rogo.

Sui social la rabbia dei residenti

I residenti stanno riempiendo i social di immagini dell’accaduto, ma anche di commenti che non nascondono la rabbia per ‘il gravissimo incendio scoppiato’, per una situazione che ‘i cittadini avevano segnalato in più occasioni’. Denunce che avrebbero portato a un provvedimento di sequestro in merito al quale qualcuno si chiede: ‘A cosa è servito se il pericolo permane’. resta la speranza che nonostante il ‘disastro purtroppo annunciato’ si possa ‘intervenire in maniera severa, rapida e definitiva’.