Incendio nella Pineta di Castel Fusano: al via questa mattina la bonifica dell’area (FOTO)

Un incendio di vaste proporzioni quello che ieri pomeriggio è divampato all’interno della Pineta di Castel Fusano. Un’alta e densa colonna di fumo nero — visibile fino ad Ostia — si è sprigionata a causa del rogo che ha destato non poca preoccupazione nei cittadini che subito, sui social, hanno dato vita ad un fragoroso tam tam.

Incendio pineta di Castel Fusano: fiamme divorano Country Club

L’irruenza delle fiamme non ha risparmiato nulla. Divorate infatti dal fuoco anche le strutture in legno presenti e una parte del campeggio “Country Club”. Subito scattate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco che, ancora una volta, hanno lavorato alacremente per contenere l’incendio in un’area indefinita.

I soccorsi

A partire dalle 17 di ieri pomeriggio una vera e propria task force di soccorsi era presente nella Pineta di Castel Fusano. Infatti, inizialmente la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato tre squadre con al seguito 2 autobotti, il carro autoprotettori, il DOS ed i volontari della Protezione Civile. In ausilio poi sono giunti anche due Canadair e quattro elicotteri.

Questa mattina le operazioni di bonifica

Ma non finisce qui. Anche se il peggio è fortunatamente passato, le operazioni di bonifica all’interno dell’area continuano. Sul posto sono infatti presenti diverse Squadre dei Vigili Del Fuoco ordinarie e quelle straordinarie Boschive, la Sala Operativa del comando di Roma ha inoltre inviato anche un’autoscala ed il personale Gos con i mezzi di movimento di terra (ruspe).

Il DOS è sul posto per la direzione dei mezzi aerei, oltre ai funzionari dei Vigili del Fuoco ed il capo turno provinciale. Presenti inoltre le Autobotti del Comune, i volontari di Protezione Civile, e le forze dell’ordine.