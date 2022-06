Paura a Roma, fiamme e fumo sulla Tiburtina: a fuoco capannone del centro Servizi Cine TV (FOTO)

Notte di fuoco a Roma sulla Tiburtina. L’allarme è scattato intorno alle 3.30 quando fumo e fiamme si sono sprigionate all’interno di un’attività industriale per poi coinvolgere anche un capannone del Centro Servizi Cine Tv.

Incendio distrugge materiale cinematografico a Roma

Sul posto, all’altezza del civico 1.006 di Via Tiburtina, sono intervenute diverse squadre operative dei Vigili del Fuoco. Nella struttura andata a fuoco, grande circa 300 mq, erano conservate bobine cinematografiche e materiali vari che sono stati completamente distrutti dalle fiamme

Nessuna persona ferita

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio, ad ogni modo, in questo momento risulta in fase di estinzione. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per la bonifica la e messa in sicurezza dell’area coinvolta. Sconosciute al momento le cause del rogo.