Ennesimo incendio a Roma: questa volta vicino la scuola primaria Alberto Sordi (FOTO)

Purtroppo, questa è l’ennesima segnalazione di un incendio a Roma. In queste settimane la Capitale si è coperta di fumo e altissime fiamme che stanno spaventando i cittadini. Infatti, mentre alcuni cercano di riprendersi da quello di Malagrotta, altri sono impegnati nelle fiamme vicino la Scuola Primaria Alberto Sordi.

Foto: Reporter Montesacro

Incendio Scuola Primaria Alberto Sordi

Tutto è partito da una sterpaglia in Via Giuseppe Gola, vicino l’ Istituto Comprensivo Alberto Sordi. Fortunatamente però la Scuola Primaria non è stata interessata dall’incendio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i VVF, la 6A di Nomentano. In ausilio, alcuni moduli di Prot. Civ. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’Acea per interessamento dal calore di alcuni cavi elettrici.

Foto: Reporter Montesacro

Incendi Roma

Purtroppo, la Capitale si è colorata di un fumo nero che è diventato il protagonista di questi giorni. L’incendio, devastante, a Malagrotta è stato definito come ‘il picco più alto di queste settimane’. In cui, sfortunatamente, le segnalazioni di vari roghi in tutte le zone di Roma, sono aumentate.

