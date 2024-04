Incendio tir sull’A1, brucia un camion di medicinali: autostrada chiusa

L’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Roma è scattato alle 22 di ieri, mercoledì 3 aprile, per un incendio sull’A1. Ad accorrere sul posto sono state due squadre, due autobotti e il Carro rilevamento radioattivo chimico. Ad intervenire anche il funzionario VVF di turno, i sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini dell’Anas.

Camion che trasportava medicinali a fuoco

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, sull’autostrada A1 al km 535 svincolo Diramazione Nord direzione Roma, hanno trovato avvolto dalle fiamme un mezzo pesante che trasportava medicinali. Una situazione pericolosa anche per le auto in transito che ha costretto gli operatori a chiudere temporaneamente l’autostrada per poter svolgere l’intervento di spegnimento delle fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le indagini per individuare l’origine del rogo

Per fortuna, nonostante la grande paura dei tanti automobilisti che si sono trovati a percorrere il tratto di autostrada in quel momento e soprattutto per il conducente del camion avvolto dal fuoco, non ci sono state persone coinvolte. Agli operatori di soccorso intervenuti spetta il compito di stabilire quale sia stata la causa dell’incendio.