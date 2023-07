Incentivi e aumenti in arrivo per i vigili di Roma: così il Campidoglio premia la categoria

In arrivo degli aumenti per i vigili urbani della Capitale. Infatti, il Campidoglio premia l’intera categoria e lo fa riconoscendo aumenti sulle indennità, nonché un incremento degli importi per chi presta servizio di notte, nei giorni festivi ma anche fuori dagli uffici. Ma quale sarà l’entità dell’aumento? Ecco le novità che riguarderanno il Corpo della Polizia Locale.

Gli aumenti per i Vigli Urbani di Roma, quali novità

Scendendo maggiormente nello specifico, l’importo complessivo di ogni singolo servizio notturno salirà dagli attuali 60 euro ad 80. Il festivo, invece, da 30 a 40. Ancora, gli importi del servizio esterno saranno differenziati e legati al grado di disagio relativo alle effettive condizioni di lavoro: 10 euro per i servizi di semi notte, 7 per i servizi di polizia stradale, 5 euro invece per tutti gli altri servizi esterni. Inoltre, saranno riconosciuti 10 euro al giorno per il personale della centrale operativa “Lupa”. Previsto anche l’incremento del 10% sull’importo delle indennità in funzione per i vigili di categoria D e per tutte le altre famiglie professionali per ciò che concerne le reperibilità oppure, il maneggio valori.

L’incontro

Queste le novità decise a seguito dell’incontro che ha visto la partecipazione del Comune e dei sindacati sul contratto integrativo decentrato per la polizia locale, la cui stipula è attesa per le prossime settimane. Da tempo, la categoria lamenta condizioni di lavoro difficili per via della carenza di personale, il nuovo ordinamento professionale che tarda a prendere forma e il conseguente caos organizzativo.

Il concorso per il reclutamento dei Vigili Urbani

Per quel che riguarda la carenza di personale e il conseguente tentativo di rinforzare il Corpo – aspetto, quest’ultimo che con l’arrivo del Giubileo diviene ancora più importante e prezioso – con ulteriori unità professionali, segnaliamo la presenza del nuovo bando che punta all’assunzione di 800 agenti della Polizia Locale. Tra gli argomenti su cui verterà il concorso ci saranno le origini e i principi fondamentali degli enti locali, gli statuti e i regolamenti.