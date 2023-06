Incidente a Casal Palocco, fuga da Roma dopo le offese: gli youtuber provano a cambiare vita

Il dramma che lo scorso mercoledì si è verificato lungo via di Macchia Saponara, a Castel Palocco, tra Roma e Ostia, ha lasciato tutti sgomenti. Nell’incidente ha perso la vita un bimbo di appena 5 anni, Manuel, che viaggiava a bordo di una smart guidata dalla mamma 29enne e sulla quale c’era anche la sorellina di 4 anni. L’auto è stata travolta da un Suv Lamborghini che percorreva a tutta velocità la corsia opposta. A bordo dell’auto di lusso c’erano 5 ragazzi – uno dei quali adesso indagato per omicidio stradale – facenti parte di un canale Youtube sul quale pubblicavano contenuti ironici e sfide social. Si tratta proprio di una sfida social quella che è terminata col il peggiore degli epiloghi pensabili, se mai si potesse anche solo ipotizzare una simile tragedia. Ora, i 5 ragazzi – oltre ad aver chiuso il canale Youtube – lasciano Roma. Forte la paura di venire aggrediti. Essendo noti nella zona, in molti sanno dove abitano e i ragazzi temono anche di uscire di casa.

Incidente Casal Palocco, nelle prossime ore ascoltata la mamma di Manuel: indagini su pc e cellulari degli youtuber

Gli insulti, le offese dopo l’incidente e la fuga da Roma

A seguito dei fatti, i profili social dei ragazzi sono stati presi d’assalto con tanto di insulti e minacce. Poi la privatizzazione del loro canale Youtube e la rimozione di alcuni video sui social, fino ad arrivare alla completa chiusura del canale. Chiusura che è stata annunciata ieri: “I The Borderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire i giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con questo messaggio. Il nostro pensiero è solo per Manuel”, questo il messaggio diffuso dai ragazzi. Quegli stessi ragazzi che adesso provano a cambiare vita e che, come detto, hanno lasciato Roma.

Le indagini

Intanto le indagini delle autorità proseguono. Eseguita ieri l’autopsia sul corpo del piccolo Manuel, la salma verrà consegnata alla famiglia oggi e l‘ultimo saluto sarà celebrato entro mercoledì. I genitori chiedono il silenzio sulla morte del loro piccolo e la polizia locale sta passando al vaglio le le immagini delle telecamere di video sorveglianza sulla strada così da determinare l’esatta dinamica dei fatti. Ora, è giallo sulla presenza di un’auto, una Mercedes, che al momento dei fatti si trovava dentro il perimetro delle indagini dei vigili urbani.