Spunta una terza auto nell’incidente a Casal Palocco: al vaglio le immagini delle telecamere

I giorni passano e le indagini per fare chiarezza sul terribile incidente che lo scorso mercoledì si è consumato in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, tra Roma e Ostia, proseguono. Spunta ora il giallo di una terza auto, una Mercedes nera che potrebbe essere coinvolta nel sinistro. Sinistro nel quale il piccolo Manuel, di appena 5 anni, ha perso la vita. Un violento scontro quello avvenuto tra il Suv Lamborghini a bordo del quale c’erano 5 ragazzi e una smart For Four sulla quale invece viaggiava una giovane mamma 29enne ed i suoi due figli di 3 e 5 anni.

Incidente Casal Palocco, nelle prossime ore ascoltata la mamma di Manuel: indagini su pc e cellulari degli youtuber

L’incidente a Casal Palocco e il giallo sulla terza auto

Sul caso sono a lavoro i vigili urbani che hanno acquisito le immagini delle telecamere le quali hanno ripreso il luogo dello scontro. Gli occhi elettronici sono posizionati a circa 200 metri di distanza dal punto esatto dell’impatto. Lo scorso mercoledì, la visibilità sulla strada era buona e questo potrebbe aver favorito l’azzardato sorpasso della Lamborghini, forse proprio sulla terza auto in questione, la Mercedes. Ora, il focus è sul ruolo della Mercedes nera a bordo della quale pare esserci stata una donna che sarebbe rimasta almeno un paio di ore nella scena dell’incidente. L’auto sembrerebbe poi esser stata vista da diversi testimoni, accostata al marciapiede nella stessa direzione in cui proveniva la Lamborghini. Dunque, non è da escludere l’ipotesi che l’auto sia rimasta coinvolta, suo malgrado, nel sinistro.

L’autopsia e la testimonianza della mamma

Intanto, proprio ieri è stata eseguita al policlinico di Tor Vergata l’autopsia sul corpo del piccolo Manuel ed ora la famiglia attende il nullaosta della Procura per procedere con i funerali, nullaosta che dovrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Inoltre, a breve verrà ascoltata dagli inquirenti anche la mamma di Manuel, così da comprendere quanto la donna ricordi di quei terribili momenti ed avere un quadro maggiormente completo dell’accaduto. Invece, mercoledì sera il quartiere di Casal Palocco sta organizzando una fiaccolata in memoria del piccolo Manuel tesa a chiedere anche maggiore sicurezza stradale, al fine di evitare il ripetersi di simili episodi.