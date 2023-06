Incidente Casal Palocco, The Borderline raddoppia i fan dopo la tragedia: utenti chiedono la chiusura del canale

Roma. C’è un sottile e macabro legame tra le tragedie e la crescita della notorietà, oltre che della presenza, nel mondo del web. La prova più evidente arriva anche dal recentissimo fatto di cronaca, drammatico, indicibile, che ha visto la morte del piccolo Manuel nei pressi di Casal Palocco nella Capitale. Dopo la tragedia, infatti, la crescita sociale dei TheBorderline, il gruppo di youtuber che si lanciava nelle sfide più assurde solamente per ottenere qualche views in più e gonfiare il proprio profilo.

Incidente Casal Palocco, la solidarietà degli amici influencer: “È stato un incidente, stategli vicino”

Dopo l’incidente di Casal Palocco, crescono i followers di The Borderline

M.D.P., il giovane appena 20enne che si trovava alla guida del suv indagato per omicidio stradale, dopo il dramma, ha deciso di rendere il suo profilo privato, rimovendo tutti i suoi contenuti, ovvero i post e la foto del profilo. Questo vuol dire che non tutti possono agganciarsi direttamente al suo contatto, ma ogni followers deve ora chiedere la sua autorizzazione ed approvazione per poterne seguire i contenuti. Si tratta di vere e proprie restrizioni, e misure che, ad ogni modo, non gli hanno impedito di continuare a racimolare followers, anzi di incrementarli assiduamente proprio a seguito del dramma. Come conferma anche Repubblica, il suo profilo ha guadagnato ben 15 mila seguaci in soli tre giorni. Il giorno precedente all’incidente era seguito da quasi 30mila persone, ora, a quanto si evince, il conto si è fermato a poco meno di 45mila.

Utenti chiedono la chiusura del canale Youtube

Tuttavia, il canale su cui puntava il 20enne era quello di Youtube per poter ottenere le sue monetizzazioni, che, di fatto, vantava numeri ben più alti rispetto a quelli dei suoi altri profili social. Tuttavia, i numeri di YouTube pare abbiano risentito enormemente dell’incidente a causa della rimozione proprio di alcuni video dal canale, e così i TheBorderline hanno perso la bellezza di 5 milioni di views. Ad ogni modo, in questo gioco tortuoso e scandaloso di dramma reale e successo virtuale, non è chiaro chi abbia rimosso i contenuti, se la piattaforma stessa o i ragazzi stessi. Intanto, però, la folla chiede a gran voce che il canale venga rimosso.