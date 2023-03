Incidente aereo a Guidonia, coinvolti due Siai Marchetti S-208 da addestramento. Gli aerei convolti nell’incidente sono uno degli ultimi modelli progettati dalla storica fabbrica per la sfera aeronautica, considerato come la casa oggi sia celebre per gli idrovolanti delle crociere atlantiche.

Aerei precipitati, si tratta di due SIAI Marchetti S-208

Gli aerei protagonisti dello scontro nella zona di Guidonia, sono due Siai Marchetti S-208, con oltre mezzo secolo di attività alle spalle. Quelli incidentati fanno parte di un modello che è stato uno degli ultimi aerei progettati dalla storica fabbrica, celebre oggi per gli idrovolanti delle crociere atlantiche, poi confluita nel tempo all’interno della realtà di Finmeccanica. Si tratta di un velivolo nato per i voli turistici e non certo per esercitazioni nella sfera militare, con quattro posti in cabina e un motore a pistoni da 260 hp. La velocità massima è pari a 280 chilometri orari.

L’Aeronautica militare li acquistò addirittura nel 1968, perchè dovevano coprire i collegamenti tra le basi – ha un’autonomia di oltre mille chilometri – e come sostegno all’addestramento iniziale dei giovani aviatori in Accademia. Sulle specificità del mezzo, risulta come un aereo molto robusto, ma al contempo molto semplice da pilotare. È stato su questi Siai che migliaia di ragazzi hanno provato l’esperienza della prima cloche, nei corsi di cultura aeronautica per studenti.

Nel 2023, solo una manciata di questi mezzi è rimasta in servizio con il 60mo stormo di Guidonia, con tali aerei utilizzati per trainare gli alianti della scuola di volo a vela e quelli delle competizioni acrobatiche. La manutenzione è sempre stata gestita in modo artigianale dalle officine militari, sempre in maniero però molto rigorosa. Rimane sempre un mezzo di altri tempi, interamente meccanico e senza contributi dell’elettronica che può offrire assistenza nel volo. Cosa che ne rende il pilotaggio affascinante ma molto diverso dagli aerei, anche da turismo, contemporanei.