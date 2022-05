Incidente al Pigneto: 29enne tampona un’auto in sosta e si ribalta

Momenti di paura per una ragazza di 29 anni vittima questa mattina di un incidente stradale. La giovane era alla guida della propria Smart quando dopo aver tamponato una Fiat Panda si è ribaltata.

Giovane si ribalta con la smart: cosa è successo

I fatti sono avvenuti questa mattina poco dopo le 10 in via Alberto da Giussano, zona Pigneto. Qui come accennato, la giovane alla guida della smart si è ribaltata a seguito del tamponamento di una Fiat Panda ferma in seconda fila. L’auto della giovane è quindi finita al centro della carreggiata.

I passanti che transitavano in quel momento hanno subito chiamato i soccorsi. La 29enne è stata condotta in ospedale con un’ambulanza e avrebbe riportato solo lievi ferite.

Le indagini e le possibili cause del sinistro

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale V gruppo Prenestino. Per consentire lo svolgimento di tutti i rilievi la strada è stata chiusa al traffico. L’identità del proprietario della Panda, che secondo le prime informazi0n non era parcheggiata in modo regolare, resta al momento da indentificare.

Fra le cause che possono aver dato luogo al sinistro, anche l’ipotesi che la ragazza alla guida della smart stesse parlando al telefono; aspetto questo che comunque dovrà essere confermato dai vigili.