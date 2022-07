Incidente all’Argentario: sotto accusa il pilota dello yacht, si indaga per naufragio e omicidio colposo

Incidente all’Argentario. Proseguono le indagini da parte della Procura di Grosseto per fare chiarezza su quanto accaduto sabato pomeriggio tra l’Isola del Giglio e l’Argentario. Qui uno yacht sul quale viaggiavano 4 cittadini stranieri e una barca a vela sulla quale c’erano invece tre coppie di turisti romani si sono scontrati.

Leggi anche: La vacanza dei turisti di Roma si trasforma in dramma: scontro in mare, un morto, quattro feriti e un disperso

Incidente all’Argentario: le vittime e i feriti

A seguito dell’impatto ad avere la peggio sono state le persone a bordo della barca a vela: morto domenica mattina l’antiquario 59enne Andrea Giorgio Coen, ancora dispersa invece l’insegnante di ginnastica Anna Claudia Cartoni e moglie di Fernando Manzo che è tra le 4 persone rimaste ferite.

I reati

Iscritto al registro degli indagati invece il pilota dello Yacht, il 58enne Per Horup. Al vaglio anche le posizioni degli altri passeggeri. Per quel che riguarda invece i reati contestati, la Procura indaga per naufragio e omicidio colposo.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ipotesi, lo yacht sarebbe sopraggiunto ad una velocità sostenuta senza effettuare alcuna deviazione. Resta tuttavia da chiarire l’attivazione del pilota automatico, che sarebbe stato inserito nello yacht ma al momento questa circostanza non è confermata.

Non è dunque esclusa l’ipotesi che alla base della tragedia ci sia stata una disattenzione. Tuttavia, è necessario aspettare ancora altre testimonianze e l’esito della consulenza per stabilire la velocità e la traiettoria del mezzo. Inoltre, un altro punto che resta da chiarire è se lo yacht avesse installato il sistema di rilevazione delle altre barche in mare.

Continuano le ricerche della donna dispersa

Nell’attesa di fare chiarezza sui contorni della vicenda, non si fermano le ricerche delle donna dispersa. Ieri, Anna Claudia Cartoni è stata cercata per tutto il giorno ricorrendo all’auto di un robot subacqueo e degli elicotteri ma al momento non si hanno ancora sue tracce.