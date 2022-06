Incidente auto moto a Torvaianica: 17enne soccorsa con eliambulanza

Ancora sangue sulle strade. Ora che l’estate sta prendendo il via si moltiplicano, purtroppo, i casi di sinistri stradali nelle vicinanze delle località turistiche. Non fa purtroppo eccezione quanto è avvenuto oggi a Torvaianica, lungo la litoranea in direzione Anzio.

Incidente sulla Litoranea: cosa è successo

Il sinistro è avvenuto lungo la litoranea, nel tratto di Torvaianica in direzione Anzio. Qui, all’altezza dello stabilimento balneare “Ragno d’Oro” si sono scontrati un’auto ed una moto. A bordo di quest’ultima c’era anche una ragazza del 2005 per la quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Tutti i passeggeri del mezzo a due ruote sono stati condotti in ospedale.

Le condizioni delle vittime

In particolare, a bordo della moto c’era un uomo di 52 anni e sua figlia 17enne. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha perso il controllo del mezzo cadendo ed urtando un veicolo fermo. L’impatto ha fatto sbalzare la giovane oltre l’autovettura. A seguito delle lesioni riportate la giovane è stata condotta al Bambin Gesù. Fortunatamente, nessuno dei due è in pericolo di vita.

