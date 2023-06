Incidente Casal Palocco, la solidarietà degli amici influencer: “È stato un incidente, stategli vicino”

Un terribile incidente quello che si è verificato lo scorso mercoledì a Casal Palocco, in via di Macchia Saponara. Com’è noto, a scontrarsi un Suv Lamborghini e una smart a bordo della quale c’era una giovane mamma di 29 anni con i suoi due bambini di 3 e 5 anni. Uno scontro molto violento a seguito del quale Manuel, il bimbo di 5 anni è deceduto. Invece la mamma e la sorellina sono state condotte all’ospedale Sant’Eugenio. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno avvicendando nel corso di questi giorni sia verso la famiglia del piccolo con l’intero quartiere che si è stretto attorno a loro ma anche verso i ragazzi a bordo dell’auto di lusso.

Incidente mortale a Casal Palocco, ora i ragazzi hanno paura: “Non escono di casa per timore di ritorsioni”

La solidarietà ai ragazzi coinvolti nell’incidente di Casal Palocco

Solidarietà arriva anche al gruppo di 5 ragazzi che si trovava a bordo dell’auto di lusso. Infatti, i messaggi di vicinanza da parte dei colleghi del mondo dei social non si sono fatti attendere. Tra le storie Instagram della pagina P. sono apparsi due messaggi che fanno riferimento alla tragedia. Uno era rivolto agli amici, con tanto di foto insieme al 20enne attualmente indagato, e l’altro era invece rivolto alla famiglia di Manuel. I messaggi sono poi scomparsi, probabilmente a seguito delle critiche ricevute sui social. Tuttavia, gli screenshot hanno fatto subito il giro del web. Come detto, al loro interno c’erano parole di vicinanza verso i giovani ragazzi coinvolti nel sinistro, dove si ribadiva come si fosse trattato di un tragico incidente ed ancora, di non scagliarsi contro di loro ma di stargli vicino per non aggravare una situazione morale già pesante. E poi messaggi anche verso la famiglia della vittime. Messaggi che arrivano da altri colleghi influencer che hanno effettuato della collaborazioni con il gruppo di 5 giovani.

Le indagini

Intanto, le indagini delle forze dell’ordine stanno andando avanti a spron battuto. Aperta, infatti, a Piazzale Clodio un’inchiesta che vede il giovane indagato per omicidio stradale e lesioni. Inoltre, le analisi punteranno anche a verificare la presenza nel dispositivo di video registrati prima, durante e dopo l’impatto. L’obiettivo è quello di capire se in quei concitati momenti i ragazzi stessero o meno girando un video da pubblicare successivamente sul loro canale. Nel frattempo, da questa mattina sono in corso le audizioni da parte della polizia giudiziaria di alcuni ragazzi facenti parte del gruppo di youtuber. Nei prossimi giorni, invece, verrà anche ascoltata la madre del bambino che è stata dimessa dal Sant’Eugenio. Ancora, nelle prossime ore, i pubblici ministeri della Procura di Roma conferiranno l’incarico ad un medico legale che dovrà eseguire l’esame autoptico sul corpo del piccolo Manuel.