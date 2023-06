Incidente Casal Palocco, parla la nonna di Manuel: “Non avrò più disegni dal mio nipotino”

Il terribile incidente che lo scorso mercoledì è avvenuto in via di Macchia Saponara- nel quartiere di Casal Palocco, tra Roma e Ostia- ha lasciato tutti sgomenti. A scontrarsi un Suv Lamborghini a bordo del quale c’erano cinque giovani ragazzi e uno smart sulla quale viaggiava invece un altrettanto giovane mamma, di 29 anni, con i suoi due figli, Manuel ed Elena, di rispettivamente 5 e 3 anni. A seguito del violento scontro il piccolo Manuel è purtroppo deceduto mentre la mamma e la sorellina sono state condotte al Sant’Eugenio. Indescrivibile il dolore dei familiari a seguito del dramma e con il quale, piano piano, dovranno imparare a fare i conti.

Incidente Casal Palocco, la solidarietà degli amici influencer: “È stato un incidente, stategli vicino”

Parla la nonna di Manuel, il piccolo morto nell’incidente a Casal Palocco

Tanti i messaggi di affetto che nel corso di questi drammatici giorni si stanno avvicendando sui social ma non solo. L’intero quartiere si è stretto attorno alla famiglia del piccolo Manuel e la solidarietà anche da parte dei colleghi influencer verso i cinque ragazzi a bordo della Lamborghini non si è fatta attendere. A parlare ora, come riporta Repubblica, è la nonna del piccolo. Paola ha 55 anni e con le sue parole è decisa a lanciare un appello: “Vorrei lanciare un appello a tutti gli influencer affinché la morte di mio nipote non sia avvenuta invano e non si ripetano più queste tragedie: abbiate rispetto dei ragazzi, non pensate solo ai soldi, ai video e ai social”.

L’appello

Un appello quello della donna che non è rivolto solo ai 5 giovani a bordo dell’auto di lusso: “Voglio lanciare un appello a tutti, non solo a chi stava nella macchina che mi ha portato via mio nipote. È ora che questi influencer la smettano di fare queste cose, perché stanno rovinando la vita ai ragazzi: vi chiedo di fermarvi con questi video e queste sfide sui social”, dichiara la donna che poi aggiunge: “Non mettete in pericolo la vita delle persone: il mio nipotino non me lo ridarà nessuno però possiamo fare in modo che non succedano più queste tragedie”.

I disegni

Sulla parete della casa ci sono poi i disegni di Manuel: “Li faceva con la sorellina, anzi la prendeva in giro perché non riusciva a disegnare gli occhi. Venivano tutti i giorni a casa mia: si divertivano tanto, io gli facevo fare quello che volevano. Pitturavano i muri, li facevo pure disegnare per terra, giù hanno fatto anche un murales”.