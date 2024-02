Incidente frontale a Roma, auto finisce cappottata al Villaggio Prenestino | FOTO

Ancora incidenti lungo le strade di Roma, ancora un sinistro in Via Fosso dell’Osa al Villaggio Prenestino, quadrante a est della Capitale. Un’auto è finita ribaltata dopo lo scontro. Monta la rabbia dei residenti: “Quella strada è pericolosa”.

Brutto scontro nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio 2024, in Via Fosso dell’Osa al Villaggio Prenestino che torna così al centro delle cronache romane a seguito dell’ennesimo incidente. Si tratta del terzo sinistro grave (almeno per dinamica) avvenuto lungo questa strada, di cui uno, lo ricordiamo, dall’esito mortale e con ben due vittime avvenuto nel gennaio scorso. Anche se fortunatamente l’incidente di ieri non ha avuto conseguenze serie per gli automobilisti coinvolti, resta alta l’attenzione sul tema nell’area: e i residenti tornano a chiedere più controlli e soprattutto la messa in sicurezza della strada.

Incidente frontale in Via Fosso dell’Osa: auto finisce ribaltata

Per quanto riguarda il sinistro avvenuto in queste ultime ore, lo scontro è avvenuto tra due autovetture in corrispondenza con l’intersezione con largo Scapoli: uno dei mezzi, una Smart forfour, è finita ribaltata sulla carreggiata finendo a ridosso dei secchioni della spazzatura. Il tutto è successo attorno alle 18.15.

L’impatto, frontale/laterale e piuttosto violento, è avvenuto tra la Smart e una Ford Fiesta. Ad avere la peggio è stato il conducente della Smart che tuttavia se l’è cavata fortunatamente soltanto con ferite lievi: l’uomo, un 53enne italiano, è stato trasportato al Policlinico di Tor Vergata dove è stato refertato in codice 3 (o azzurro, ndr). Chiaramente però, considerando la dinamica, l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Illeso invece l’altro conducente, un italiano di 25 anni, che si è subito fermato a prestare soccorso. In corso gli accertamenti per stabilire esatta dinamica del sinistro da parte del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale.

Associazione CdQ Villaggio Prenestino: “Da anni chiediamo interventi”