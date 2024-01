Roma, incidente mortale al Villaggio Prenestino: il conducente era drogato

Incidente stradale in via Fosso dell’Osa al Villaggio Prenestino a Roma, identificato e arrestato da parte della Polizia Locale il conducente dell’auto. E’ risultato positivo agli esami tossicologici. Pesanti ora le accuse a suo carico.

Ci sono importanti aggiornamenti in merito al terribile incidente stradale avvenuto la scorsa notte al Villaggio Prenestino a Roma, lungo Via Fosso dell’Osa. Ben due le vittime e quattro i feriti trasportati in gravi condizioni in Ospedale. Una carambola fatale, un’auto “impazzita” – che avrebbe fatto tutto da sola – finita prima su un albero e poi su una macchina parcheggiata in strada. Uno schianto tremendo.

L’incidente mortale al Villaggio Prenestino del 24 gennaio

Come vi abbiamo raccontato ieri, lo schianto è avvenuto quando erano da poco passate le 21.30 di mercoledì. A rimanere coinvolta nel sinistro è stata una Smart Forfour al cui interno c’erano in tutto sei persone, tutte di nazionalità egiziana.

L’impatto e la carambola sono avvenute in corrispondenza del civico 334. A perdere la vita sono stati un 46enne ed un 21enne. Per loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. E dai rilievi effettuati a margine del sinistro sono emerse importanti novità.

Conducente positivo alla droga: arrestato 20enne

La Polizia Locale di Roma Capitale infatti ha avviato immediatamente tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino, incaricati delle indagini, dopo essere risaliti all’identità di tutti e sei i componenti del veicolo e svolto le verifiche del caso, hanno proceduto all’arresto del conducente, un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, accusato di omicidio stradale, lesioni gravi e gravissime, con l’aggravante per essere risultato positivo agli esami tossicologici. Nei suoi confronti si è proceduto inoltre per una condotta di guida pericolosa e per trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito.