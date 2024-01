Incidente mortale a Roma, in 6 in macchina contro un albero: due vittime

Incidente mortale a Roma est, dramma ieri sera – l’ennesimo – sulle strade della Capitale. Una carambola fatale è costata la vita a due persone. Sul posto 118 e Polizia Locale che ora indaga sull’accaduto.

Prosegue la lunga scia di vittime della strada a Roma. Appena due giorni fa era stata registrata l’ultima vittima: un motociclista che, per salvare la vita ad un rider sulla Prenestina, si è schiantato sull’asfalto perdendo la vita. E ieri sera, purtroppo, sono state registrate altre due vittime, stavolta nel quadrante est della Capitale, nella zona del Villaggio Prenestino.

Due morti a Roma, incidente mortale in Via Fosso dell’Osa

In questo caso tuttavia la fatalità ha senza dubbio un aspetto meno rilevante considerando che il sinistro, sembrerebbe autonomo, ha coinvolto un mezzo sul quale viaggiavano addirittura sei persone. Per due di loro, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto è avvenuto lungo Via Fosso dell’Osa: qui, in corrispondenza del civico 334, l’auto, una Smart ForFour ha improvvisamente perso il controllo ed è andata a sbattere prima contro un albero e poi contro un veicolo parcheggiato. Una carambola fatale, che non ha lasciato scampo ad un 46enne e ad un 20enne (questa l’età delle due vittime, ndr).

I rilievi

Gli altri quattro, sono stati trasportati invece in codice rosso in vari nosocomi capitolini. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono attualmente in corso da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Tra gli aspetti da chiarire, resta anche da accertate l’identità delle persone a bordo, in quanto prive di documenti. Si tratterebbe comunque di uomini – tutti e sei comprese le persone decedute – di nazionalità egiziana. Il dramma, ad ogni modo, si è consumato quando erano da poco passate le 21.30 di ieri, mercoledì 24 gennaio 2024.

Il centauro morto sulla Prenestina

L’altro ieri invece, come accennato in apertura, un’altra persona è morta a Roma, in quel caso sulla Prenestina, sempre a seguito di un sinistro stradale. Ad essere coinvolte nel sinistro una bici e una moto, con la vittima che viaggiava a bordo di quest’ultima. Proprio il centauro, per evitare il ciclista, un rider, avrebbe sterzato improvvisamente andandosi a schiantare. Per lui, purtroppo, malgrado i soccorsi non c’è stato nulla da fare.