Incidente mortale sulla Prenestina, coinvolte bici e moto: perde la vita un 43enne

Ennesima tragedia sulle strade di Roma, teatro di un sinistro dall’esito mortale avvenuto ieri sulla Prenestina. A perdere la vita un uomo di 43 anni. Inutili per lui i soccorsi.

Sangue sulle vie della Capitale, in questo gennaio nero, nerissimo continuano a registrarsi vittime. Ed è soltanto il primo mese di un anno già maledetto su questo fronte. L’ultimo decesso ieri sera, intorno all’ora di cena: una vittima sulla Via Prenestina, un uomo che viaggiava a bordo di una moto deceduto forse per evitare l’impatto con un ciclista. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo.

Morto centauro a Roma ieri sera

Ad essere coinvolte sono state una bici e una moto modello Yamaha. Il ciclista è un uomo di 41 anni, straniero, originario del Bangladesh mentre il conducente del motoveicolo, la vittima, era italiano, classe 1981, deceduto come detto a seguito dell’impatto.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 33 lungo la Via Prenestina, non distante dalla Piazza di Porta Maggiore quando erano da poco passate le 20.30 di martedì 23 gennaio 2024. L’uomo in sella alla bici è stato trasportato in Ospedale al San Giovanni ma le sue condizioni di salute non sono note; nonostante il soccorso invece per il centauro l’impatto si è rivelato fatale.

La dinamica

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono al lavoro i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Prenestino. Secondo una prima ricostruzione il motociclista avrebbe effettuato una manovra improvvisa per evitare il ciclista, perdendo così il controllo andando infine a schiantarsi sull’asfalto. Chiaramente però saranno i rilievi a determinare con precisione quanto accaduto. Intanto resta lo sconcerto per l’ennesima vittima della strada a Roma.

I precedenti

Negli ultimi giorni sono diversi gli incidenti gravi avvenuti a Roma, quanto in Provincia. Nel weekend al Trullo lo scontro tra un furgone e un’auto ha provocato il ferimento in gravi condizioni di un uomo e del passeggero che era a bordo con lui; ieri sull’A1, due persone sono rimaste ferite in modo critico dopo un incidente. Stesso scenario registrato sulla Cassa Bis (grave un uomo) mentre l’ultimo, terribile, sinistro mortale era stato registrato sulla Pontina qualche giorno fa. Due le vittime in quel caso, entrambe di Pomezia.