Roma, grave incidente al Trullo, furgone si ribalta: due feriti, uno è in codice rosso

Grave incidente nella mattinata di ieri in zona Trullo a Roma. Un furgone si è ribaltato in strada dopo l’impatto contro un secondo veicolo. Ingenti ripercussioni alla viabilità con la strada che è rimasta chiusa per diverso tempo. Sul posto 118, Polizia Locale di Roma Capitale e Vigili del Fuoco.

Si è da poco concluso il weekend e, come sempre, il bilancio sul fronte degli incidenti stradali a Roma continua ad essere tremendo. Almeno tre gli episodi rilevanti, due dei quali con conseguenze gravi per gli automobilisti rimasti coinvolti. L’ultimo, in ordine di tempo, è un sinistro avvenuto al Trullo nella tarda mattinata di ieri.

Incidente al Trullo: due persone ferite in Via Sarzana a Roma

L’impatto è avvenuto quando erano da poco passate le 12.40 di ieri, domenica 21 gennaio 2024. A scontrarsi sono stati due mezzi, un furgone (un Opel Vivaro, ndr) e una Golf, con il primo finito addirittura ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco.

Due le persone rimaste ferite, di cui almeno una in gravi condizioni: si tratta di un uomo di 39 anni trasportato in codice rosso all’Ospedale San Camillo. Con lui è finito al pronto soccorso anche il passeggero, di cui però non si conoscono generalità e triage. Illesa invece una donna di 67 anni.

Strada chiusa

Complesse le operazioni di soccorso considerando l’entità del sinistro. La strada è rimasta chiusa per diverso tempo soprattutto per rimuovere i mezzi incidentati e le parti dei mezzi staccatisi dalle carrozzerie. Sulla carreggiata è finito anche dell’olio. L’interdizione al traffico ha riguardato ad ogni modo il tratto di Via Sarzana da Via Massa Marittima a Viale Ventimiglia.

Gli altri incidenti

Dicevamo dell’ennesimo weekend nero sul fronte degli incidenti stradali a Roma. Sulla Cassia bis veientana due auto si sono scontrate nella serata di sabato, intorno alle 22.00, provocando il ferimento in modo grave di un uomo di 61 anni. In Via dei Prati Fiscali, invece, se l’è cavata con non troppe conseguenze la conducente di un’altra auto finita sempre ribaltata in strada, dopo la carambola con altri due mezzi. Tutti gli interventi sono stati rilevati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Non va poi meglio in provincia: a Pomezia, sul litorale, tre sinistri si sono verificati invece tra venerdì e domenica.