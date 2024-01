Terribile incidente a Roma sulla Cassia Bis: grave un uomo

Grave incidente ieri sera sulla Cassia Bis Veientana. Un uomo è finito in Ospedale in condizioni critiche. Ennesimo schianto sulle strade della Capitale: l’impatto sabato intorno alle 22.00. Due i veicoli coinvolti, ecco cosa è successo.

Uno scontro tra due auto, poi i soccorsi. Le strade di Roma continuano ad essere teatro di incidenti stradali, l’ultimo nella serata di ieri, quando erano da poco passate le 22.00. Un uomo è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato d’urgenza in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale.

Grave incidente sulla Cassia bis ieri a Roma

Ancora incidenti stradali a Roma, ancora uno schianto dalle gravi conseguenze dunque. Il tutto è successo stavolta sulla Cassia bis “Veientana”, in corrispondenza del km 4, nel territorio comunale di Roma. A scontrarsi una Mercedes e un secondo veicolo modello Toyota. Nell’impatto è rimasto ferito in modo piuttosto serio un uomo, trasportato d’urgenza in Ospedale. Non è noto se si tratti del conducente del primo o del secondo mezzo coinvolto.

Ad ogni modo, si tratta di un 61enne portato presso l’Ospedale Sant’Andrea dove è giunto in gravi condizioni. Si attendono pertanto ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Sapienza e del XV Cassia. A loro il compito di far luce sull’episodio.

Strada chiusa per ore in direzione della Capitale

La strada, per consentire le operazioni di soccorso, è rimasta chiusa in direzione Roma in corrispondenza del km 4 come detto fino intorno alle 5.00 di stanotte. Almeno sette ore dopo lo schianto, a testimonianza della gravità dell’episodio. Soltanto stamattina pertanto la viabilità è stata ripristinata.

Incidenti a Roma: ieri auto ribaltata in Via dei Prati Fiscali

Ieri, lo ricordiamo, sempre a Roma si è verificato un altro incidente stradale piuttosto serio come modalità anche se fortunatamente la conducente, in questo caso caso, non ha riportato gravi conseguenze. Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, la sua macchina, in circostanze da chiarire, è finita ribaltata dopo aver colpito altre due auto, di cui una parcheggiata: qui tutti i particolari.