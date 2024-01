Giovanni e Matteo morti in un incidente sulla Pontina: lutto a Pomezia

Cordoglio e lutto in città a Pomezia per la scomparsa di due giovani ragazzi, morti nel drammatico incidente avvenuto ieri notte sulla Pontina.

Una carambola fatale, l’auto che si ribalta. Due vite spezzate nell’ennesima tragedia sulle strade del Lazio, e, purtroppo, ancora una volta sulla Pontina. E’ lutto a Pomezia per la scomparsa di un 24enne e di un 27enne: sono loro le vittime del terribile sinistro avvenuto sulla statale SS148 all’altezza di Campoverde.

Oltre a loro, altre tre persone sono rimaste ferite gravemente e altrettante in modo più lieve. Otto le persone coinvolte in tutto. Un bilancio davvero drammatico.

Addio a Giovanni Anaclerio e Matteo Cursi morti nell’incidente sulla Pontina

A perdere la vita sono stati Giovanni Anaclerio, 24 anni, e Matteo Cursi, di 27. Entrambi residenti a Pomezia erano a bordo di una Smart Forfour con altri tre amici, un ragazzo e altre due ragazze. All’improvviso però la loro auto avrebbe perso aderenza ed è finita ribaltata al centro della carreggiata, prima di essere colpita da un’altra auto, una Fiat Panda, che è sopraggiunta poco dopo e che non è riuscita ad evitare l’impatto.

Oggi è il giorno del lutto in città. Anche il Comune di Pomezia, attraverso un post pubblicato sui social, ha voluto ricordare le due vittime. “L’amministrazione comunale si stringe al dolore delle famiglie di Giovanni Anaclerio e Matteo Cursi, i due giovani di Pomezia che hanno perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente sulla via Pontina”.

L’incidente mortale sulla Pontina

Sulle cause del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. L’impatto è avvenuto all’altezza del km 55+600, in corrispondenza di Campoverde, frazione del Comune di Aprilia in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale unitamente ai Vigili del Fuoco. La strada, per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi dell’incidente, è rimasta chiusa per ore fino all’indomani.

Soltanto nella tarda mattinata di giovedì la viabilità è stata ripristinata. Pesantissimi i disagi alla circolazione in direzione nord, Roma, carreggiata in cui si è verificato l’incidente. Per quanto riguarda le persone ferite sono state portate tutte in diversi Ospedali della zona tra Aprilia, Nettuno e Latina.