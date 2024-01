Incidente mortale sulla Pontina: due morti e tre feriti, strada chiusa

Incidente mortale sulla Pontina, due morti e tre feriti. Dramma questa mattina, giovedì 18 gennaio 2024, sulla statale 148. Chiuso tratto di strada.

Tragedia, l’ennesima, stamani sulla statale Pontina teatro di un gravissimo sinistro stradale le cui cause sono in fase di accertamento. Tremendo il bilancio: due persone decedute e almeno altre tre rimaste ferite. Una strage insomma.

Incidente mortale sulla Pontina oggi 18 gennaio

L’impatto ha coinvolto complessivamente due veicoli. Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 di oggi, giovedì 18 gennaio 2024. Lo scontro è avvenuto in corrispondenza del km 56+000: siamo a Campoverde, frazione del Comune di Aprilia, in provincia di Latina.

Il sinistro, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, è stato registrato nella carreggiata in direzione Roma, senza dubbio quella più trafficata e percorsa dai pendolari la mattina. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e il personale ANAS.

Pontina chiusa: ci sono code

La SS148 “Pontina” risulta pertanto temporaneamente chiusa proprio in direzione della Capitale in corrispondenza del km 56,000. Il bilancio come detto è gravissimo: due sono le persone decedute e tre quelle rimaste ferite. In merito si attendono tuttavia ulteriori aggiornamenti. Gli operatori sono al lavoro per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Al momento, sul fronte della circolazione, non si registrano particolari criticità ad ogni modo. Il tratto di strada chiuso va da Via Ferriere Nettuno all’incrocio con Via della Selciatella con viabilità alternativa segnalata in loco.

Gli ultimi incidenti sulla SS148

Recentemente si erano verificati altri incidenti rilevanti sulla Pontina. Il che, purtroppo, non è certo una novità. Qualche giorno fa un camion si era messo di traverso all’altezza di Castel Romano provocando lunghe code. Fortunatamente, in quella circostanza, non si erano registrati feriti. Anche in quel caso tuttavia la strada era stata chiusa per consentire le (complesse) operazioni di spostamento del mezzo incidentato. A fine 2023 un ferito si era invece registrato in un sinistro avvenuto sempre sulla statale148 all’altezza di Nettuno. L’ultimo mortale risale invece al 20 dicembre scorso – il 31 c’era stato anche un camion a fuoco all’altezza di Pomezia – quando un pedone era stato falciato e ucciso mentre tentava di attraversare a piedi la Pontina in corrispondenza di Aprilia.