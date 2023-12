Tenta di attraversare la Pontina a piedi: investito e ucciso

Incidente mortale sulla Pontina, un uomo è stato investito e ucciso nella serata di ieri. La vittima è stata travolta da un’auto mentre stava attraversando a piedi la statale 148. Un’imprudenza che si è rivelata fatale.

Ancora un dramma sulla Pontina, teatro dell’ennesimo incidente per di più dall’esito mortale. Niente scontri tra auto stavolta ma un pedone falciato da una vettura che transitava proprio in quel momento. Per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre chiaramente ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia e il personale Anas.

Investimento mortale sulla Pontina ieri 19 dicembre 2023

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.45 di ieri, martedì 19 dicembre 2023, in corrispondenza del km 52+300 in direzione sud Latina/Terracina. La zona è quella di Campoverde ad Aprilia, poco prima dell’uscita per Via del Genio Civile. La strada, per consentire i soccorsi e i rilievi, è rimasta chiusa al traffico con deviazione obbligatoria in Via Selciatella. Ancora non si conoscono le generalità della vittima. Lunghissime le code e le ripercussioni alla viabilità a causa dell’incidente, con i disagi che si sono protratti per tutta la serata.

I precedenti

La Pontina non è nuova ad episodi del genere. Più volte in passato abbiamo documentato incidenti analoghi a quello avvenuto ieri sera. Sia dall’esito mortale oppure ugualmente gravi, con pedoni finiti in condizioni disperate in Ospedale. I fatti più recenti sono accaduti nella zona di Pomezia a causa della sostituzione dell’ormai noto sovrappasso all’altezza di Via Poma, in assenza del quale, soprattutto nel primo periodo (dopo l’iniziale dichiarazione di inagibilità e quindi della successiva rimozione), sono stati diversi gli incidenti registrati.

Non sono mancate poi le “bravate” compiute da persone momentaneamente fuori di sé: come nel caso della donna trovata a dormire a ridosso dello spartitraffico dopo aver alzato decisamente troppo il gomito, peraltro sempre a Campoverde, teatro dell’incidente mortale di ieri sera. Un episodio che, soltanto per circostanze fortuite, non era finito in tragedia.