Incidente mortale a Roma: perde la vita una 26enne, grave un altro ragazzo

Drammatico incidente stradale ieri mattina a Roma in Via della Pisana. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 7.00 in corrispondenza di Viale Moretti. Nell’impatto, purtroppo, ha perso la vita una ragazza. La strada, per consentire i soccorsi e i successivi rilievi (così come le operazioni di rimozione dei veicoli), è rimasta a lungo chiusa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica oltre che ad un’ambulanza. Presenti anche gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incidente mortale in Via della Pisana ieri 25 giugno 2023

A perdere la vita è stata una giovane di 26 anni che si trovava a bordo della macchina, una Renault Clio, lato passeggero. Grave invece il conducente, un ragazzo di 28 anni, portato in codice rosso al San Camillo. Il sinistro è stato autonomo e non risultano altri mezzi coinvolti: dalle prime informazioni disponibili, per cause ancora da accertare, l’auto con a bordo i due giovani avrebbe prima sbandato per poi finire la sua corsa contro un muro. Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo alla 26enne per la quale, purtroppo, ogni tentativo di soccorso è stato vano. La salma della giovane è stata trasferita al Policlinico Gemelli.

Strada chiusa, bus deviati

Ingenti le ripercussioni alla viabilità di zona considerando che la strada è stata riaperta soltanto intorno a mezzogiorno. In particolare Via della Pisana è rimasta interdetta al traffico tra i civici 401 – il punto esatto dove si è verificato l’incidente mortale – e il 411. Inoltre è stato vietato il transito dei mezzi pesanti dall’altezza di via del Ponte Pisano. Conseguenze anche sul trasporto pubblico locale: la linea bus 808 è stata ad esempio deviata per via del Ponte Pisano, via Portuense, via della Casetta Mattei, via Bravetta e via della Consolata.

Foto: Gruppo Facebook Sei di via della pisana se…

