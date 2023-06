Incidente mortale a Casal Palocco: donata panchina bianca in ricordo di Manuel

La Comunità di Casal Palocco non intende dimenticare. Anzi, vuole mantenere vivo il ricordo del piccolo Manuel, morto il 14 giugno scorso, mentre si trovava in macchina, una Smart, con la mamma e la sorellina, vittima di un tragico incidente. Uno scontro violento, quello della vettura nella quale si trovava il bambino, contro un suv Lamborghini a bordo della quale viaggiavano giovani youtuber. Per far riflettere su quanto accaduto al piccolo di 5 anni, ma anche per non dimenticare tutte le vittime della strada nell’area che i cittadini hanno riempito di peluche, letterine, fiori, è stata posizionata una panchina bianca.

Il dono fatto da RatakeRoma Infernetto per non dimenticare…

Si tratta di un’iniziativa dei volontari di RatakeRoma Infernetto, che vuole invitare i passanti a fermarsi e pensare a quanto successo al piccolo Manuel. Un fatto di cronaca che ha sconvolto non solo Casal Palocco e Roma ma tutt’Italia. In questi giorni il governo si sta interrogando sulle misure da adottare nei confronti degli youtuber che hanno grande impatto sulla vita dei giovani. Si valutano leggi più severe, mentre il 20enne alla guida della Lamborghini che ha impattato con la Smart nella quale viaggiava Manuel con la mamma e la sorellina, si trova agli arresti domiciliari. Una misura che è stata applicata in via preventiva e che è stata, forse, anche la causa della reazione degli ‘amici’ del 20enne che hanno preso le distanze dalla guida dello youtuber indagato per omicidio stradale e raggiunto dal provvedimento restrittivo.

Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

Ma le indagini proseguono. Gli investigatori vanno avanti nelle loro attività, coordinati dalla Procura di Roma, per dare risposte certe sull’accaduto. Video, testimonianze, frenate, punto d’impatto. Tutto adesso è affidato a perizie ed esami tecnici per consentire di stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente. ( foto: RatakeRoma Infernetto)