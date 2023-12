Incidente mortale sul GRA: la vittima è Mauro Palombelli

Si chiamava Mauro Palombelli, è lui la vittima dell’incidente mortale di ieri sul GRA (Grande Raccordo Anulare) a Roma. L’uomo ha perso la vita nel tremendo maxi scontro che ha coinvolto in tutto cinque mezzi pesanti e due auto. Aveva 61 anni.

Era originario di Cori e faceva l’autotrasportatore come riportata stamani Il Messaggero. Sui social condivideva la passione per il mare e per le barche. Ieri però, purtroppo, la sua vita è stata spezzata nella drammatica carambola sul Raccordo. Uno scontro, a catena, che non gli ha lasciato scampo.

In quell’inferno di lamiere sono rimasti coinvolti in tutto cinque mezzi pesanti e due autovetture. Diversi i feriti di cui due in gravi condizioni. Sul posto, unitamente ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale Anas e gli agenti della Polizia Stradale. Attivato anche l’elisoccorso.

Incidente mortale sul Gra, la ricostruzione

L’incidente è avvenuto sul GRA nella carreggiata esterna, poco prima dell’uscita Pisana – Magliana, nella mattinata di ieri. Secondo quanto emerso il camion dove viaggiava la vittima, per cause in fase di accertamento, è entrato in collisione con un altro mezzo pesante (che trasportava fiori, ndr) il cui conducente è stato ricoverato in gravi condizioni in Ospedale al Sant’Eugenio. La carambola ha quindi coinvolto una prima auto che ha colpito a sua volta un’altra autovettura la cui conducente è stata portata in condizioni critiche al San Camillo.

Nello scontro sono quindi rimasti coinvolti altri tre camion, i cui conducenti tuttavia non hanno riportato conseguenze. Il traffico, per consentire le complesse operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi incidenti, è rimasto bloccato a lungo all’altezza del km 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana per l’appunto. Soltanto intorno alle 13.30 la viabilità è stata ripristinata.