Incidente mortale sulla Flaminia: sbalzati sull’asfalto, TIR travolge e uccide Mariella Carrino, grave il fidanzato

Drammatico incidente mortale ieri pomeriggio sulla Via Flaminia nei pressi di Civita Castellana, in Provincia di Viterbo. A perdere la vita è stata una ragazza di 27 anni, travolta da un camion dopo essere caduta dalla moto. La giovane, insieme al compagno, era di rientro a Roma dopo una giornata passata fuori. All’improvviso però la tragedia: il motoveicolo sul quale viaggiavano, stando alle prime informazioni disponibili, ha urtato una macchina e i due occupanti sono rovinati sull’asfalto. Per Mariella Carrino, questo il nome della vittima, non c’è stato nulla da fare: un mezzo pesante, proveniente dalla carreggiata opposta, l’ha centrata in pieno uccidendola. Grave invece il compagno portato in Ospedale al Gemelli. Illesi gli altri conducenti dei mezzi coinvolti nel terribile incidente.

Incidente mortale a Civita Castellana venerdì 30 giugno 2023

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.00 di ieri, venerdì 30 giugno 2023. Tre i veicoli coinvolti: la moto sulla quale viaggiavano i due fidanzati, una macchina e un camion. I due fidanzati viaggiavano in direzione Roma quando si sono scontrati con l’auto; a seguito dell’impatto Dario e Mariella sono stati sbalzati via finendo sulla carreggiata. Proprio in quel momento, purtroppo, dalla direzione opposta sopraggiungeva un TIR che non ha potuto in nessun modo frenare. La 27enne, dopo essere stata travolta, è rimasta incastrata sotto l’autotreno ed è morta probabilmente sul colpo. Per il fidanzato è stato richiesto invece l’intervento dell’eliambulanza: l’uomo è giunto in codice rosso al Gemelli di Roma. Non sarebbe in pericolo di vita. Presenti sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Chi era la vittima

Mariella Carrino, di Roma, ha frequentato l’Università La Sapienza laureandosi in Giurisprudenza dopo aver terminato gli studi superiori al Visconti. Il fidanzato invece, più grande di lei, è originario di Civitavecchia ma anche lui vive a Roma. Sui profili social tanti ricordi dei viaggi fatti insieme alla fidanzata in giro per l’Italia e l’Europa. Ieri però la tragedia dopo la gita fuori porta. Un’altra giovane vittima della strada a pochi giorni dalla scomparsa, sempre a seguito di un sinistro (avvenuto sulla Pisana), di Martina Ventura, morta mentre stava rientrando dal concerto di Tiziano Ferro.