Incidente mortale a Roma, la vittima è Martina Ventura: rientrava dal concerto di Tiziano Ferro, poi lo schianto contro il muro

Si chiamava Martina Ventura. E’ lei la vittima del tragico incidente avvenuto in Via della Pisana ieri mattina, poco prima delle 6.30. Uno schianto terribile, avvenuto contro un muro all’altezza di Viale Moretti che non le ha lasciato scampo: nell’auto si trovava insieme al fidanzato – che era alla guida – ricoverato ora in prognosi riservata in Ospedale. La giovane, come vi abbiamo raccontato stamattina, aveva soli 26 anni: stando alle testimonianze fornite dagli amici la sera prima era stata al concerto di Tiziano Ferro all’Olimpico. Poi, a distanza di qualche ora, il drammatico incidente che le ha spezzato la vita.

Martina Ventura morta nell’incidente in Via della Pisana ieri 25 giugno 2023

La ragazza, come si legge nel suo profilo social, era di Rieti. Stando alle informazioni raccolte l’auto su cui viaggiavano i due ragazzi, con il fidanzato di due anni più grande, avrebbe fatto tutto da sola: per cause da accertare il veicolo, una Renault Clio, avrebbe infatti dapprima sbandato, poi ha finito la sua corsa contro un muro. Un impatto terribile che ha ucciso Martina Ventura mentre il ragazzo è stato portato in codice rosso al San Camillo. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi (Gruppo XI Marconi), i Vigili del Fuoco, un’automedica, e l’ambulanza. Purtroppo però per la ragazza, che come riporta Il Messaggero la sera prima aveva partecipato al concerto di Tiziano Ferro, non c’era già più nulla da fare.

Strada chiusa fino a mezzogiorno

Il tratto di Via della Pisana, quello ricompreso tra i civici 401 – il punto esatto dove si è verificato l’incidente mortale – e il 411, è rimasto chiuso al traffico per ore (fino intorno alle 12.00) provocando diversi disagi alla circolazione di zona. Deviati anche i bus del trasporto pubblico locale. Gli Agenti della Polizia Locale sono rimasti sul posto per i rilievi cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro che, come detto, non vede coinvolti altri veicoli. Il muro dove la macchina con a bordo i due giovani si è schiantata è stato transennato. Negativo all’alcol e drug test il conducente del mezzo e fidanzato della vittima.

