Incidente mortale sulla Tuscolana: l’Appio Tuscolano piange il noto personal trainer Davide Nataletti

Incidente mortale sulla Tuscolana. Il terribile sinistro è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30 su via Gela. Qui si sono scontrate un’auto, Ford Focus e una moto, una Honda Hornet. Ad avere la peggio il ragazzo in sella alla moto che è stato poi trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni.

Incidente mortale sulla Tuscolana: Davide Nataletti muore a 34 anni

Davide purtroppo non ce l’ha fatta. Il suo fisico non ha retto il terribile impatto e i soccorsi sono purtroppo risultati vani. Davide Nataletti era un personal trainer molto apprezzato in zona e in quel fatale momento stava facendo ritorno a casa a bordo della propria moto.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale, Davide viaggiava in direzione fuori Roma e poi improvvisamente lo scontro con l’auto, alla guida del quale c’era un 36enne rimasto miracolosamente illeso.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e se gli esami per la presenza di alcol e droga dovessero risultare positivi la posizione dell’automobilista potrebbe aggravarsi

Le indagini

A seguito dell’impatto la moto è volata rovinosamente sull’asfalto e così Davide. La sua corsa è terminata sul palo della segnaletica stradale vicino il liceo Russell. Proprio qui è presente una telecamera che potrebbe essere molto preziosa per il proseguo delle indagini.

I messaggi di cordoglio degli amici

Non si sono fatti attendere i messaggi di cordoglio che nel corso di queste ore stanno arrivando numerosi da parte degli amici di Davide. Ieri mattina, alcuni di loro hanno posto anche dei fiori in corrispondenza di quello sfortunato palo. ‘In memoria di un grande uomo e di un grande coach. Ciao Davide’, recita uno dei bigliettini.