Terribile incidente a Roma tra auto e moto: morto 34enne

Sembra non esserci tregua e fine alla scia degli incidenti mortali. Questa volta a Roma, in via Tuscolana, a perdere la vita è stato un centauro di 34 anni che nel violento impatto con un’auto ha riportato ferite troppo gravi che, purtroppo, non gli hanno lasciato scampo.

Incidente mortale sulla Tuscolana

Il terribile incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 21.30 su via Tuscolana, all’altezza di via Gela. Qui, per cause da accertare, si sono scontrate un’auto, una Ford Focus, e una moto, una Honda Hornet. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un uomo italiano di 34 anni, che è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale San Giovanni.

Il tragico epilogo in ospedale

Una volta giunto in ospedale, i medici hanno tentato di salvare la vita al 34enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e poco dopo hanno dovuto dichiarare il suo decesso. Il conducente dell’auto, un uomo italiano di 36 anni, è stato condotto all’ospedale Vannini per tutti gli accertamenti di rito. Ma ora le indagini sono in corso per risalire all’esatta dinamica e spetterà agli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale fare chiarezza.