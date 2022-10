Incidente sul GRA, scontro tra due veicoli in esterna: tratto di carreggiata chiusa. Ci sono feriti

Sul Grande Raccordo Anulare è temporaneamente chiuso un tratto di carreggiata esterna all’altezza del km 65, tra le uscite Pescaccio e Pisana. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli. Una persona è rimasta ferita.

Traffico tornato regolare sul GRA

Sul posto, oggi domenica 23 ottobre 2022, sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. Ad ogni modo poco fa la circolazione sul Grande Raccordo Anulare di Roma è tornata regolare. Lo comunica Anas in una nota di aggiornamento in merito al sinistro. In merito alle condizioni della persona ferita al momento non ci sono ulteriori informazioni circa il suo stato di salute.

