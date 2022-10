Si schianta sul Raccordo, salvata dagli automobilisti di passaggio. Il padre: ‘Viva grazie a loro: adesso vorrei sapere come è successo, aiutatemi’

Era in macchina, la sua Peugeot 206 grigia, quando improvvisamente ha perso il controllo e si è schiantata sul Grande Raccordo Anulare di Roma, nel tratto che dall’Aurelia va verso la Pontina. Questo è quello che è successo il 30 settembre scorso, intorno alle 19.30, a una giovane ragazza, che viaggiava a bordo della sua auto, la stessa che poi si è ribaltata. Lei è sbalzata fuori dal vetro e oggi è viva per miracolo, anche grazie agli altri automobilisti che non si sono voltati dall’altra parte e che l’hanno soccorsa.

L’appello del padre

Ed è proprio a quegli automobilisti di passaggio che il papà della ragazza si è rivolto. Sui social, infatti, ha pubblicato un appello: vorrebbe conoscere gli ‘angeli’ che hanno salvato sua figlia, che è viva, ma che versa ancora in condizioni critiche. “Stiamo cercando le persone che le hanno prestato soccorso, grazie a loro mia figlia è viva. Io e mia moglie non ci diamo pace” – ha scritto il papà. Proprio lui che vorrebbe sì conoscere quelle persone, che hanno aiutato la ragazza, ma che vorrebbe anche sapere qualcosa in più sulla dinamica dell’incidente, che avrebbe potuto avere, purtroppo, un epilogo diverso.

“Io e mia moglie vogliamo capire come sia successo. Aiutateci”. L’incidente è avvenuto il 30 settembre scorso sul GRA, al km 60+900, vicino l’uscita 30 Fiumicino.