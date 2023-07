Incidente sulla Pontina, oltre 10km di coda: traffico in tilt verso Roma

Mattinata da incubo – e inizio di settimana pessimo – per chi deve recarsi a Roma. In questo momento in direzione della Capitale ci sono oltre 10km di coda a causa di un incidente avvenuto a Castel di Decima. Consigliati, per chi può, percorsi alternativi (come ad esempio Via Pratica di Mare che risulta scorrevole per adesso). In tal senso gli incolonnamenti partono già all’altezza di Pomezia.

Ieri domenica 2 luglio un altro grave incidente sulla Pontina

Anche ieri sera non è andata meglio. Oltre al consueto traffico di rientro dal mare gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con altri incidenti che hanno mandato letteralmente in tilt il traffico per ore. Due almeno gli episodi da segnalare: il primo avvenuto all’altezza di Pomezia e soprattutto il secondo, registrato attorno alle 18.30 sempre dopo Castel di Decima (come stamattina). In particolare quest’ultimo sinistro ha coinvolto un motociclista finito in Ospedale con l’elisoccorso in gravi condizioni. Lunghissime le code verso Roma, oltre 10 km.

Pontina, perde il controllo dello scooter e si schianta: interviene l’eliambulanza, grave 48enne (ilcorrieredellacitta.com)