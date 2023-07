Pontina, perde il controllo dello scooter e si schianta: interviene l’eliambulanza, grave 48enne

Rientro da incubo sulla Pontina per il ponte di San Pietro e Paolo. Un brutto incidente, infatti, ha causato circa 10 chilometri di coda, da Pomezia nord a Castel di Decima in direzione Roma. Un uomo a bordo di uno scooter ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento e si è schiantato, ferendosi in maniera grave.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 2 luglio, intorno alle ore 18:30, all’altezza del chilometro 19. Il conducente dello scooter, un uomo di 48 anni, ha iniziato a sbandare. In quel tratto la strada aveva una riduzione di carreggiata e, proprio a causa del rientro domenicale, le code erano già presenti. Non si conosce al momento l’esatta dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia stradale, intervenuta per i rilievi. il 48enne, una volta perso il controllo del mezzo, si è schiantato, restando a terra ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e con l’elisoccorso. Per permettere l’atterraggio dell’eliambulanza la Pontina è stata temporaneamente chiusa anche in direzione sud. Il 48enne è poi stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso del Campus Biomedico di Trigoria. Le code sono proseguite per oltre un paio d’ore, a causa dei rilievi e della rimozione del mezzo incidentato.

Tamponamento a catena

E questa mattina si replica con le code a causa di un tamponamento a catena. Tre auto risultano coinvolte in un incidente, fortunatamente senza feriti, sempre all’altezza di Castel di Decima, al chilometro 19. Le code anche questa volta partono da Pomezia. Foto di Flavia De Pilla.