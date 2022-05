Incidente sulla Salaria: furgone finisce ribaltato (FOTO)

Carambola sulla Salaria, poco fa, intorno alle 13.20, dove un furgone, stando anche alle foto giunte in redazione, ha terminato la sua corsa su un fianco, ribaltandosi.

Furgone ribaltato sulla Salaria

Per cause ancora tutte da accertare, sulla Salaria circa mezz’ora fa l‘autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo, che poi si è ribaltato. E nel violento impatto, stando a quanto ci ha riferito la Polizia, sono rimaste coinvolte tre auto: una è totalmente distrutta nella parte avanti, l’altra danneggiata sul posteriore. Al momento non è chiara la dinamica, così come non si conoscono le condizioni di salute degli altri automobilisti.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, i caschi bianchi per tutti i rilievi del caso e il personale sanitario del 118.

Traffico in tilt

Quello che è certo è che il traffico è paralizzato sulla Salaria: al momento, infatti, si transita solo su una corsia. E si registrano code chilometriche, con la Salaria completamente bloccata perché gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando tutti i rilievi del caso.

Foto di Reporter Montesacro