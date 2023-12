Incidente sull’A1, furgone si ribalta tra Colleferro e Roma Sud: weekend da bollino rosso

Traffico in tilt tra Colleferro e Roma Sud stamattina. L’allarme è scattato alle 6 di oggi, giovedì 7 dicembre per un furgone ribaltato sull’A1, al chilometro 581. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, mentre Autostrade per l’Italia ha reso noto che sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso.

Traffico in tilt: chilometri di code

Polizia stradale, sanitari del 118 e personale di Autostrade per l’Italia si sono portati sul posto per dare aiuto agli eventuali feriti e gestire il traffico che improvvisamente è andato in tilt registrando oltre 10 chilometri di code in direzione Firenze. Proprio per evitare di trovarsi incolonnati, a coloro che viaggiano in direzione Firenze è consigliata l’uscita di Colleferro, per rientrare poi in autostrada solo alla stazione di San Cesareo.

Da oggi inizia l’esodo per il lungo Ponte dell’immacolata

A partire da oggi, in occasione del Ponte dell’Immacolata, molti italiani hanno deciso di mettersi in viaggio per sfruttare i tre giorni di pausa. Il 7, l’8, il 9 e il 10 dicembre saranno giorni da bollino rosso sulle strade a causa di partenze e rientri. Nonostante già nella giornata di oggi sono previsti spostamenti, il giorno che vedrà maggiore traffico sarà domani, festivo. Dalle previsioni è annunciato un grande afflusso di auto dirette in località montane per il fine settimana o anche coloro che sceglieranno una gita fuori porta per la festività.

Bollino rosso anche domenica 10 dicembre per il rientro

Altro giorno nero per chi deve viaggiare in auto sarà domenica 10 dicembre quando sono previsti i rientri. Il contro-esodo prenderà il via già dalle prime ore e si protrarrà per l’intera giornata. In ogni caso gli esperti consigliano massima attenzione sin dal pomeriggio di oggi quando prenderanno il via le partenze e tra le strade di maggiore affluenza, soprattutto in uscita dai grandi centri urbani, e tra le altre si annuncia traffico sulla A24 Roma- Teramo.