Roma, 26enne investito mentre attraversa la strada: è gravissimo

Ragazzo investito a Roma, è gravissimo. L’incidente nel pomeriggio di ieri in Via Giovanni Antonelli, sul posto 118 e Polizia Locale. A falciare il giovane una 60enne. Ecco cosa è successo.

Ancora un grave incidente nella Capitale. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 dicembre 2023, un 26enne è stato travolto da un’auto in centro, a due passi da Villa Borghese, nel II Municipio. Secondo le prime informazioni emerse il giovane stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno dall’auto alla cui guida c’era una 60enne. Immediati i soccorsi con il ragazzo che è stato portato in codice rosso all’Umberto I. In questo momento si trova ancora in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri quando erano da poco passate le 14.30: il 26enne, italiano, si trovava in Via Giovanni Antonelli quando, mentre stava attraversando la strada, in circostanze tuttora in fase di accertamento, è stato investito da una Fiat Panda che procedeva verso Piazza Euclide.

Incidente a Roma: pedone investito in Via Giovanni Antonelli

La signora alla guida del veicolo, di 60 anni, si è fermata subito a prestare soccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II gruppo Parioli. I caschi bianchi sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro cercando riscontri anche attraverso eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. La donna è stata sottoposta ai controlli di rito mentre la macchina è stata posta sotto sequestro.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, sono stati diversi i gravi incidenti avvenuti a Roma, in particolare tra venerdì e sabato scorsi. A perdere la vita un anziano di 88 anni, travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada in Via Pieve di Cadore, e poi Daniele Ariosto, deceduto alla Bufalotta dopo lo schianto con il suo scooter. Infine Luigi Locantore: travolto e ucciso da uno scooter poi risultato rubato.