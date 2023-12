Incidente mortale alla Bufalotta, perde la vita il 45enne Daniele Ariosto: manto stradale ai raggi X

Si chiamava Daniele Ariosto il 45enne romano che venerdì sera, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, è stato vittima dell’ennesimo incidente stradale. Il 45enne viaggiava in sella alla sua Honda SH 125 su via Tor San Giovanni quando ha perso il controllo del mezzo rimanendo vittima di uno schianto terribile che non gli ha dato scampo.

Scooter sequestrato e autopsia sul corpo del 45enne

I caschi bianchi del III Gruppo Nomentano sono corsi sul posto, insieme ai sanitari del 118, ma purtroppo per il centauro non c’era già più nulla da fare. Gli inquirenti hanno svolto i rilievi utili a stabilire quale sia stata la causa del drammatico incidente e, come riporta Il Messaggero, è stato disposto il sequestro dello scooter, sul quale verranno svolti accertamenti utili a stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico e la velocità alla quale viaggiava. La Procura ha inoltre disposto che sul corpo del 45enne venga svolto esame autoptico. Tutte indagini utili a stabilire cosa ha provocato l’incidente mortale.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti: l’asfalto sconnesso

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire lo svolgimento delle indagini, perché tra le ipotesi che si sono fatte spazio c’è anche l’eventualità che a provocare il dramma sia stato l’asfalto sconnesso. Indagini fitte, quindi, fatte anche di acquisizioni di immagini dalle videocamere presenti in zona, per la ricostruzione della dinamica e per stabilire le cause di uno schianto che ha portato alla morte di Daniele Ariosto.

Daniele è la 180esima vittima della strada a Roma

Malfunzionamento del mezzo, eventuali buche sul manto stradale o, magari anche malore, sono diverse le ipotesi in questo momento. Una serie di teorie eventuali che dovranno trovare riscontro dagli esami tecnici e dalle verifiche degli esperti. Unica certezza, al momento, è che il 45enne è la 180esima vittima della strada a Roma dall’inizio del 2023.