Secondo incidente mortale in poche ore a Roma: perde la vita un 45enne, fatale lo schianto con lo scooter

Incidente mortale a Roma, deceduto un 45enne. E’ successo ieri sera lungo Via di Tor San Giovanni. Sul posto Polizia Locale di Roma Capitale e 118.

Due vittime in poche ore sulle strade della Capitale. Dopo il pedone travolto e ucciso nella zona di Monte Mario ieri pomeriggio, un altro sinistro dall’esito mortale si è verificato in serata. A perdere la vita in questo caso è stata una persona di 45 anni che viaggiava a bordo di uno scooter. A nulla sono valsi, purtroppo, i soccorsi.

Incidente mortale a Roma venerdì 1 dicembre 2023

Il sinistro si è verificato ieri, venerdì 1 dicembre, lungo Via di Tor San Giovanni intorno alle ore 20.00. Dai primi accertamenti non risulterebbero altri veicoli coinvolti. La vittima, di conseguenza, potrebbe aver fatto tutto da sola: secondo quanto ricostruito il 45enne, in sella ad un Honda SH 125, stava percorrendo Via Tor San Giovanni provenendo da Via della Bufalotta in direzione Via Teza quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. Terribile lo schianto che non gli ha lasciato scampo. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica del sinistro. I rilievi sono a cura del III Gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale.

Il pedone ucciso nel pomeriggio

Come detto in apertura sono due le vittime registrate nel solo pomeriggio/sera di ieri a Roma. Intorno alle 18.30 infatti ha perso la vita anche un anziano di 88 anni, travolto e ucciso mentre stava attraversando la strada in Via Pieve di Cadore. Alla base dell’investimento non si esclude una possibile distrazione alla guida: l’investitore, un altro uomo anziano ottantenne, è risultato negativo ai controlli di rito (alcol e drug test, ndr). Proseguono anche in questo caso gli accertamenti della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.