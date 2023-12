Incidente mortale a Roma: pedone travolto e ucciso mentre attraversa la strada

Incidente mortale a Roma, pedone perde la vita dopo essere stato investito mentre attraversa la strada. E’ successo nel pomeriggio di ieri. La vittima aveva 88 anni. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale. Ecco cosa è successo.

Ancora sangue sulle strade, ancora un pedone investito nella Capitale. La tragedia si è consumata ieri, venerdì 1 dicembre 2023, quando erano da poco passate le 18.30. Un’auto, in circostanze in fase di accertamento, ha centrato in pieno un anziano che purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei caschi bianchi del XIV Monte Mario.

Pedone investito e ucciso in Via Pieve di Cadore a Roma ieri 1 dicembre

Il sinistro, dall’esito mortale purtroppo come visto, è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Pieve di Cadore, all’altezza del civico 33. La vittima è un uomo italiano di 88 anni che, secondo i primi elementi emersi, era nella prossimità dell’attraversamento pedonale. Disposte ulteriori perizie tecniche tuttavia per capire dove si trovasse con precisione al momento dell’impatto. Ad ogni modo sul posto sono intervenuti i sanitari del 118: purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Forse una distrazione alla guida

A seguire il caso e ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIV Gruppo Montemario. L’investitore è un uomo di 81 che si trovava alla guida di una Opel Meriva che si è fermato a prestare soccorso. Per lui, come da prassi, sono stati disposti gli accertamenti di rito presso l’Ospedale Sant’Andrea che sono risultati negativi (sia per quanto riguarda i test alcolemici che quelli tossicologici). Per quanto riguarda le cause dell’incidente non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di una distrazione alla guida.

In serata un altro incidente mortale a Roma

Qualche ora dopo un altro dramma si è consumato sempre lungo le strade della Capitale, nella zona a nord. Siamo nel quadrante Cinquina-Bufalotta: qui un 45enne, per cause in fase di accertamento, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti ulteriori mezzi.