Incidente tra 4 veicoli: Salaria chiusa al traffico

Nelle prime ore di stamattina, sabato 23 dicembre, sulla strada statale 4, la Salaria, al chilometro 38.400 in località Borgo Santa Maria, nel Comune di Montelibretti a Roma, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto 4 veicoli.

Anas, 118 e forze dell’ordine sul posto

A causa del sinistro la strada è stata è stata temporaneamente interdetta al traffico. Sul posto si sono precipitate le squadre dell’Anas, i sanitari del 118, le forze dell’ordine, per gestire l’emergenza, soccorrere gli eventuali feriti e deviare il traffico oltre che svolgere tutti gli accertamenti utili a stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non si conoscono le cause, nè sono ancora state rese note le condizioni delle persone coinvolte. Le attività sono tuttora in corso anche per rendere nuovamente fruibile l’arteria nel minor tempo possibile.

***seguono aggiornamenti