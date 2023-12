Grave incidente a Santa Marinella sull’Aurelia, auto finisce in un fosso: ci sono feriti

Brutto incidente stamattina, venerdì 22 dicembre 2023, nel territorio del Comune di Santa Marinella. Coinvolti due veicoli, feriti i conducenti.

Ancora un grave incidente sulle strade del Lazio. Stamani, intorno alle 12.15, due mezzi si sono scontrati al km 56+500 dell’Aurelia, in corrispondenza dello stabilimento ristorante “La Toscana”. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 (intervenute ambulanza e auto medica, ndr), sono giunti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, i Carabinieri e il personale Anas. Presenti anche le squadre Acea perché, a seguito dell’impatto, una conduttura idrica sarebbe stata danneggiata.

In queste ore a Roma, lo ricordiamo, sono stati ben tre i sinistri stradali di cui uno mortale avvenuto stamattina nella zona est della città. A perdere la vita un uomo di 61 anni. E poco fa, come visto, quest’ennesimo schianto stavolta sul litorale.

Incidente oggi 22 dicembre a Santa Marinella sull’Aurelia

Tornando all’incidente sulla SS1, l’impatto come detto ha coinvolto due autovetture: si tratta di una Fiat Panda e di un’Audi, con una di queste finite fuori strada. All’arrivo dei Vigili del Fuoco sul posto, giunti dalla Caserma Bonifazi di Civitavecchia, i conducenti, da quanto si apprende, sarebbero stati già fuori dai rispettivi veicoli e presi in carico dai sanitari del 118. Si tratta di due uomini, entrambi italiani le cui generalità non sono al momento note. Circa le loro condizioni di salute si attendono pertanto aggiornamenti.

Ad ogni modo, gli operatori, ultimato il soccorso, hanno quindi proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi del sinistro. Da verificare anche l’entità del danno subita dalla tubatura idrica che sarebbe rimasta danneggiata a seguito dell’urto fra le auto.