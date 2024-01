Inferno di cristallo in via Isacco Newton: in fiamme uno degli accampamenti, interviene la Polizia

Incendio in via Isacco Newton. Fiamme all’altezza di uno degli accampamenti abusivi al civico 180: la situazione da sabato sera.

Una baracca in fiamme ha rischiato di paralizzare un’arteria di circolazione nella Capitale. È successo sabato sera alle 20.00 quando le fiamme sono divampate all’altezza del civico 180 tra la vegetazione e gli accampamenti abusivi presenti. La situazione si è fatta subito pericolosa. Al punto che Vigili del Fuoco e Polizia sono intervenuti immediatamente.

Il rogo sembrerebbe essere stato domato con facilità, anche se ci è voluto qualche momento per stabilire come intervenire dopo aver bloccato la circolazione per quella porzione di territorio. Le ipotesi continuano rispetto all’origine del rogo: potrebbe essere scaturito tutto dalle bombole di gas presenti nelle vicinanze e a causa di qualche esplosione è successo il resto. Fortunatamente non risultano feriti e abitanti presenti sul posto al momento dell’epicentro delle fiamme.

Incendio in via Isacco Newton: Vigili del Fuoco e Polizia hanno domato le fiamme

L’abusivismo favorisce determinate dinamiche: non è un caso, secondo le statistiche, che certe zone siano interessate da roghi e calamità naturali. Influisce la cattiva gestione di pratiche poco conosciute ai più. Basta una bombola di gas nel posto sbagliato e una svista per parlare di un altro incendio imprevedibile. In tal caso, comunque, sembra escludersi il dolo. Le indagini proseguono. Ulteriori rilevamenti saranno effettuati a inizio settimana.

Sale il tasso di incendi nella Capitale: roghi in aumento anche con il freddo. Non è un problema presente soltanto in estate con la bella stagione. Le alte temperature possono, quindi, non essere l’unica variabile con cui fare i conti.