Malagrotta, per gli inquirenti non ci sono dubbi: “L’incendio è doloso”

Un fascicolo di indagine per incendio doloso. E’ quanto avviato dalla Procura di Roma in relazione al rogo avvenuto domenica 24 dicembre nell’impianto di smaltimento dei rifiuti di Malagrotta. Il procedimento, coordinato dall’aggiunto Giovanni Conzo, è stato aperto alla luce della prima informativa trasmessa a piazzale Clodio dai vigili del fuoco. In base a quanto si apprende i pm hanno proceduto al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti e disposto ulteriori accertamenti tecnici. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Incendio Malagrotta, sequestrato impianto coinvolto dal rogo

E’ stato sequestrata dai vigili del fuoco e dalla polizia l’area dell’impianto di Malagrotta coinvolto dal maxi incendio la vigilia di Natale. Si attende la delega della Procura per le indagini. Verranno vagliate anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza e verranno effettuati accertamenti tecnici per stabilire le cause del rogo e individuare il punto esatto da cui è partito.

“Nessuna ripercussione a Roma sulla raccolta dei rifiuti”

Le operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti a Roma stanno procedendo senza sosta in tutti i quadranti (nord, sud, est, ovest e centro) e la situazione è costantemente monitorata. In una contingenza resa potenzialmente complessa dall’incendio che ha interessato alla vigilia di Natale l’impianto Tmb di Malagrotta, Ama si è immediatamente messa in moto, in coordinamento con Roma Capitale, per individuare sbocchi alternativi per i rifiuti indifferenziati trattati presso la struttura (circa il 20% della produzione totale cittadina) e non si prevedono ripercussioni sulle attività di raccolta che si stanno svolgendo con regolarità.

E’ quanto rende noto Ama, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Roma. Nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre, si legge ancora, Ama ha messo in campo complessivamente 5mila addetti per garantire tutti i servizi di igiene urbana e sono state raccolte quasi 5.500 tonnellate di rifiuti. Gli impianti di trattamento delle frazioni differenziate (plastica, carta e organico) sono stati tutti aperti e anche i flussi dei materiali indifferenziati non hanno subito rallentamenti nonostante l’incendio di Malagrotta.

Interventi supplementari nelle aree dove si riscontrano accumuli di rifiuti

Tecnici e preposti, coordinati da dirigenti e funzionari, stanno monitorando a ciclo continuo lo stato del decoro su tutto il territorio cittadino. Nelle aree dove si riscontrano accumuli di materiali attorno alle postazioni di cassonetti vengono immediatamente programmati interventi supplementari volti a ripristinare, nel breve termine, la regolare fruibilità dei contenitori.

Come già programmato sono stati inoltre rafforzati i presidi di pulizia e spazzamento nelle aree più frequentate del Centro Storico e sulle arterie della grande viabilità mentre da oggi fino al 7 gennaio sarà ulteriormente potenziato il servizio di raccolta di carta e cartone anche attraverso 50 punti di conferimento dedicati, tra sedi di zona e centri di raccolta. Incrementati poi per tutte le Festività i passaggi di raccolta degli imballaggi (carta, cartone, plastica, metallo) su quasi 800 vie commerciali.