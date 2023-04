Infiorata a Gerano: ecco quando, data, orario e programma completo

Nella stupenda cornice del borgo medievale di Gerano, piccolo paese della Provincia di Roma, il 30 aprile avrà luogo la 294° edizione dell’Infiorata più Antica d’Italia, realizzata esclusivamente con petali di fiori in onore della Madonna del Cuore. Un evento altamente simbolico per la cittadina che ha messo a punto un ricco programma di eventi che renderà il soggiorno dei visitatoti davvero unico nel suo genere. Non mancano poi anche le iniziative di carattere religioso che renderanno il tutto ancora più suggestivo. Di seguito i dettagli dell’evento.

Le origini e il significato dell’infiorata di Gerano

Due settimane appena ed ecco che la 294esima edizione dell’infiorata più antica di Italia, quella di Gerano, sarà pronta a prendere il via, allietando i visitatori con uno spettacolo davvero unico e suggestivo. Realizzata esclusivamente con petali di fiori in onore della Madonna del Cuore, quest’ultimo, è un quadro del pittore settecentesco Sebastiano Conca, portato a Gerano da due Padri Gesuiti e mai più andato via per il volere di Maria, Madre di Cristo, espressosi con significative condizioni meteorologiche avverse.

Per questo e da allora, la comunità geranese, volle rendere omaggio a Maria con il simbolo più concreto della natura, l’elemento necessario ed indispensabile per l’uomo nella sua esistenza, l’emblema di molti significati diversi e allo stesso tempo segno di bellezza e dell’estetica più straordinaria: il fiore! Sapientemente composto sull’infiorata. Uniche le sue caratteristiche: da un lato la continuità storica e, dall’altro, l’uso esclusivo di fiori e foglie in un periodo dell’anno povero di fioriture e senza far ricorso a terre colorate o altri espedienti.

Candidata a Patrimonio immateriale dell’Unesco

Candidata ad essere riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Unesco, il suo effetto cromatico e pittorico è assolutamente unico nel suo genere. I fiori, insieme ai Maestri infioratori che lavorano per l’intera notte del sabato antecedente la festa, diventano protagonisti per realizzare autentici capolavori floreali, in un tripudio di colori e profumi, disposti in modo da raffigurare scene sacre, altri motivi ornamentali ma anche quadri per commemorazioni civili. Limitata alla sola realizzazione dell’artistico tappeto floreale negli anni passati, la Festa della Madonna del Cuore e dell’infiorata, oggi, rappresenta un importante appuntamento in cui il linguaggio dell’arte dei fiori, integrato con mostre espositive ed eventi culturali di altissima qualità, diviene veicolo di promozione del patrimonio storico-culturale, caratterizzato dall’identità territoriale e la valorizzazione di un bene storico-artistico di straordinaria bellezza.

I temi dei quadri floreali

Questi i temi rappresentati nei quadri floreali:

1. ROSONE CON CUORE

2. NOME DI MARIA

3. THE WALT DISNEY COMPANY – 100° Anniversario della fondazione

4. 800 ANNI DELLA REGOLA FRANCESCANA (Paese ospite – Genazzano)

5. OMAGGIO A PABLO PICASSO – Cinquant’anni dalla morte

6. EROI DELLE FORZE ARMATE – omaggio a FRANCESCO BARACCA

7. MASSIMO TROISI – 70 anni dalla nascita

8. BERGAMO E BRESCIA CAPITALI DELLA CULTURA,

9. LUNOTTO – 30 ann.rio Unione Europea 1993-2023

10. GRECA ORNAMENTALE – L’infinito Girasole di Van Gogh a 170 anni dalla nascita